Así reaccionó el exnovio de Demi Lovato tras la noticia de su hospitalización

La noticia de la hospitalización de la cantante Demi Lovato por una aparente sobredosis dejó impactados a sus seguidores y otras celebridades del mundo del entretenimiento.

Muchos se han pronunciado sobre el estado de salud de la artista estadounidense, entre esos su exnovio, el actor Wilmer Valderrama, con el que sostuvo una relación durante seis años hasta junio de 2016.

Según reveló una fuente al medio estadounidense US Weekly, Valderrama está “completamente devastado” por la noticia.

“Wilmer todavía ama a Demi y solo fue cuestión de horarios y tiempo que necesitaban para hacer que su relación funcionara. Él no estaba al tanto de que este asunto fuera tan severo e intenso ahora“, dijo la fuente, que recordó que Demi hace unas semanas se refirió a una recaída en su canción ‘Sober’.

“Ella ha sido honesta con él sobre su recaída, así como con su familia, amigos y fans, especialmente con su nueva canción, pero él no pensaba que esto fuera tan fuerte, que estuviera luchando tanto y terminara en una situación con estas repercusiones“, agregó.

La reacción de Wilmer Valderrama ha sido tema de interés para otros medios como People, que también habló con una fuente cercana al actor.

“Él sabía que ella estaba pasando por una difícil situación, pero no estaba preparado para esto. Él la vio durante muchas subidas y bajadas y estuvo con ella en algunos de sus momentos más oscuros. Verla de vuelta en algo tan triste y vulnerable es desgarrador para él“, fue lo que indicó a ese medio.

Wilmer Valderrama no es el único que se ha pronunciado sobre el duro momento por el que está atravesando la artista. Otros famosos han usado sus redes sociales para dejarle mensajes de amor y apoyo.

“Amo mucho a @DDLovato. Me parte el corazón que ella está pasando por esto. Ella es luz en el mundo y le envío mi amor a ella y su familia“, escribió la comediante Ellen DeGeneres.

