Así fue como novio de Ana María Estupiñán le pidió matrimonio 

La actriz colombiana Ana María Estupiñán está viviendo las mieles del amor y dio el sí definitivo para llegar al altar con su novio Matti Bylin.

El piloto, con el que lleva cinco años de relación, le pidió ser su esposa el día de su cumpleaños, lo que hizo el momento mucho más especial.

En medio de un paseo en Disney World, Matti Bylin aprovechó para darle el anillo y pedirle que conformaran su vida juntos.

El romántico momento quedó grabado en video y en algunas imágenes que le dan la vuelta a las redes sociales.

“Dije sí! y lo diría mil veces más porque eres un hombre tan increíblemente valioso, especial, sensible a la voz de Dios, un hombre conforme a su corazón que definitivamente se confabula con ÉL para sorprenderme y amarme. No tengo palabras, ni puedo agrandar más mi sonrisa; no puedo estar más feliz y agradecida con Dios por amarme a través de ti. ¡Gracias hermoso por hacer de este un día inolvidable, el mejor cumpleaños!…“, fue parte del mensaje que compartió sobre el emocionante suceso.

Además de compartir fotos con su futuro esposo, Ana María Estupiñán publicó algunas con sus familiares, que fueron los cómplices de Matti Bylin para pedirle matrimonio.