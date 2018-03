Ashton Kutcher y Mila Kunis se robaron el show en la ‘Kiss Cam’

Las estrellas de Hollywood, Ashton Kutcher y Mila Kunis, protagonizaron el momento más divertido durante un partido de hockey en Los Ángeles.

Como ya es costumbre en este tipo de eventos, el medio tiempo se convirtió en el momento perfecto para enfocar con la cámara a las parejas del lugar y por supuesto ellos no iban a pasar desapercibidos.

Cuando la cámara los mostró en pantalla, Ashton preparó sus labios para el beso mientras Mila Kunis no podía parar de reír.

Su gracioso beso en la ‘Kiss Cam‘ quedó registrado en un video, que compartió el equipo LA Kings, que disputaba el partido contra Vegas Golden Knights en esa ocasión.

La famosa ‘Kiss Cam’ ya ha sorprendido a otros famosos en diferentes eventos. Ya una vez Cameron Diaz y su esposo Benji Madden fueron enfocados por la cámara en un partido de Los Lakers de la NBA.

Newlyweds @CameronDiaz & #BenjiMadden show their love for the kiss cam! http://t.co/WlQ5eCXggw pic.twitter.com/1nmxBbFV31

— HELLO! Canada (@HelloCanada) 28 de enero de 2015