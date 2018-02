Andy Rivera explica por qué terminó con Lina Tejeiro

El cantante Andy Rivera habló por primera vez sobre el fin de su relación con la actriz Lina Tejeiro y las razones por las que decidieron terminar.

El artista se refirió al tema en entrevista con el programa La Red, en la que aseguró que todo se dio en los mejores términos y de común acuerdo, aunque sí lloró por ella y pasó la tusa con canciones de Manuel Medrano.

La relación finalizó a finales del año pasado y como dijo el artista, todo se debió a una diferencia de tiempos y a que los dos estaban más enfocados en sus carreras profesionales.

“El tiempo se estaba reduciendo, nos veíamos poco, la distancia empezó a hacernos ver caminos diferentes“, dijo Andy Rivera.

Luego de terminar, el cantante decidió eliminar de sus redes sociales las fotos que tenía junto a Lina Tejeiro. Sobre esto, dijo al programa que fue lo mejor para poder afrontar este capítulo de su vida.

“Quedan un montón de sentimientos, entonces si tú quieres que la decisión tenga efecto, no puedes entrar a Instagram y ver una foto con esa persona. Eso te hace retroceder o afligirte y cuando uno toma una decisión así lo que busca es liberarse, paz, tranquilidad. Y no puedo tener algo que no hace parte de mi presente“, explicó.

Andy Rivera también desmintió que esté saliendo con alguien y que su nueva canción ‘Víbora‘ tenga algo que ver con Lina Tejeiro. (Lee también: Andy Rivera estrena el video oficial de ‘Víbora’)

El fin de la relación de cuatro años de Andy Rivera y Lina Tejeiro empezó con muchas especulaciones y generó conmoción entre los seguidores de los dos artistas, que los consideraban una de las parejas más lindas de la farándula colombiana. Pero fue la actriz la que decidió confirmar su ruptura por medio de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram a través de su representante.