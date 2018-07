Ana Guerra, la artista que le dice ‘no’ a Maluma

Ana Guerra es una de las artistas españolas más reconocidas en su país por ser una de las figuras femeninas que representa el género urbano en la música. Ante su crecimiento como profesional, la intérprete se ha enfocado en mejorar sus sonidos, innovar y varias la gama de temas que produce.

Sin embargo, la cantante se volvió noticia luego de que respondiera de manera contundente una serie de preguntas realizadas durante su presencia en el programa ‘Amigas’, del canal La 1. En la entrevista tocaron el tema del cantante Maluma, el cual ha estado en el centro de las críticas por el tipo de letra ‘machista’ que implementa en sus canciones.

Una de las preguntas estuvo enfocada a si ella cantaría junto al colombiano, pese a todos los comentarios negativos que giran entorno de su música. Guerra respondió bastante claro respecto al tema y enfatizó en que todo depende de un cambio de parte del paisa.

“Si Maluma decidiera caminar por otro sitio y dijera ‘me voy a unir al movimiento feminista y lo quiero hacer con Ana Guerra, que es una persona que canta un estilo de música parecido al mío’, bueno, ¿por qué no?”, afirmó la joven española a los presentadores del programa, haciendo referencia a su experiencia dentro de este movimiento social.

Al ser una voz promotora del feminismo en el mundo, Ana Guerra tiene clara su incomodidad con el tipo de letras que se están manejando actualmente en este género. No obstante, ante su respuesta, una de las presentadoras quiso poner una situación hipotética referente a una colaboración con el intérprete de ‘El Préstamo’ y le preguntó: “¿Si Maluma te llama mañana le dices que no?”

“Es una cuestión de principios y yo los llevo por delante de cualquier cosa. Sé que es un grande de la música, pero jamás voy a denigrar a una mujer, ni voy a faltarle al respeto”, contestó Guerra.

Luego de cerrar el tema del cantante, la española fue cuestionada por los presentadores, quienes hablaron de la imagen que subió a su cuenta de Instagram en vestido de baño, pues causó diversos comentarios y críticas de acuerdo a su postura feminista.

Sin embargo, la joven decidió responder de manera directa y aclarando a los cambios que se refiere.

“Lo triste es que, después de subir esa foto, fuera noticia al día siguiente. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y luchando por el feminismo. Primero, lo hice porque me gustó la foto, veo que hay arte y encantó. Segundo, porque me da la gana y al final me siento cómoda subiendo esto a redes, me gusta mi cuerpo”, sostuvo la cantante.

Por Daniel Mejía – La FM