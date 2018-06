Alejandro Villalobos recibe condecoración por su trayectoria en la radio

Alejandro Villalobos, reconocido presentador, director y locutor de radio en Colombia, fue condecorado por Juan Sebastián Rozo, ministro de las TIC, por su larga y significativa trayectoria en la radio.

El director de La Mega y de La FM recibió un homenaje en las instalaciones de RCN Radio en compañía de su esposa, hijos y familia por el gran trabajo que ha realizado por más de 25 años en el campo radial, donde ha aportado grandes cambios al estilo de programas y temas a tratar.

Frente a varios miembros directivos de RCN Radio, Alejandro Villalobos recibió la medalla que destaca sus proyectos enfocados a una nueva radio para jóvenes y que están dirigidos a distinguir el talento de grupos y bandas colombianas.

Al ser reconocido como uno de los mayores promotores de este medio, el ministerio destaca su creatividad, innovación y esfuerzo por posicionar la radio colombiana como una de las líneas más importantes en la comunicación.

El locutor aprovechó este momento para agradecer al señor Fernando Molina y a todos los vicepresidentes de RCN Radio por todo el apoyo brindado durante su crecimiento como profesional.

“Siempre he sido fiel creyente de dejar volar la imaginación, soy un soñador en el trabajo y nunca me he puesto límites ni metas… porque yo la verdad he trabajo más con mucho espíritu de crear y divertirme, para hacer las cosas con mucha pasión”, afirmó Villalobos.

Dentro de las características de este mérito, el ministro también hizo relevante el apoyo que le ha dado Alejandro Villalobos a la escena musical colombiana, pues siempre se ha dedicado a luchar por dar a conocer el talento y los grandes artistas de este país.

“Hoy me siento muy contento de ver que nuestros artistas son los principales en muchos géneros en el mundo entero”, añadió el locutor.

Villalobos aprovechó de igual forma para comentar que aún le quedan muchos más años “para dar lora” y para seguir “apoyando y encontrando talentos en la escena musical colombiana”.

Por La FM