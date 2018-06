Un nuevo capítulo en la vida amorosa del canadiense Justin Bieber se abre. Esta vez, la historia la protagoniza con la modelo y actriz Hailey Baldwin, quien fue novia de Bieber en 2015.

Los rumores de su regreso empezaron hace unos días cuando los vieron muy cariñosos en Miami en una fiesta y gracias a unas fotografías que empezaron a circular en la red.

Hailey Baldwin helps ex Justin Bieber towel off as they pack on PDA morning after leaving Miami club https://t.co/4SXRFZiMAe

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 11 de junio de 2018