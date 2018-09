Actriz Eileen Moreno denunció brutal golpiza que le dio su pareja

Eileen Moreno es una actriz reconocida por su participación en distintas producciones nacionales e internacionales como ‘Tres Caínes’, ‘La Prepago’, ‘La viuda negra’, ‘Decisiones’, ‘La Madame’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘Diomedes Díaz, el cacique de la junta’ y ‘Padres e Hijos’, donde inició su trayectoria profesional en 2006.

Sin embargo, además de alcanzar fama en los distintos medios colombianos, la actriz se convirtió en noticia recientemente luego de que ella denunciara en redes sociales una fuerte situación que vivió con su actual pareja, el también actor Alejandro García.

Eileen Moreno utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar dos fotografías de las graves lesiones que le ocasionó una fuerte golpiza que le dio García durante una discusión en México.

De acuerdo a información brindada por la colombiana a W Radio, cuestiona el trabajo de las autoridades, ya que el actor sigue en libertad, mientras ella se encuentra incapacitada por cinco meses luego de las fracturas que tiene en su cuerpo.

“Me estoy chiflando, enloqueciendo, de ver que sigue su vida como si nada y yo he estado hospitalizada, he tenido fracturas, cirugías, clínica; todo lo que conlleva estar incapacitada cinco meses… no puedo trabajar. Ha sido muy, muy difícil”, afirmó la intérprete en sus declaraciones con la emisora.

De acuerdo a detalles que se dieron a conocer, el único testigo presente de este maltrato era Gabriel Blanco, el manager de la pareja, quien comparte apartamento con Alejandro García.

En el contenido que aún está en el perfil de Moreno, se le puede ver con una venda en su nariz, su ojo izquierdo lleno de moretones y hematomas.

En el texto que acompaña la publicación, la actriz decidió enviar un importante mensaje a todas las mujeres que sufren en su vida el maltrato, pues es momento de denunciar y dejar el miedo para así lograr justicia.

“Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte.#SiTocanAUnaTocanATodas”, escribió en el pie de foto la colombiana.

Luego compartió con sus seguidores otra imagen donde dio unas palabras relacionadas con esta situación que vivió y expresó su total desprecio a esta conducta masculina de hacerle daño a una mujer.

“NADA JUSTIFICA UN GOLPE, NADA JUSTIFICA VIOLENCIA, NADA JUSTIFICA LASTIMAR A OTRA PERSONA… Hoy empezamos esta campaña… una más, porque necesitamos unirnos, porque unidas somos más fuertes, porque si le pegan a una, le pegan a todas…#YoSiDenuncio”, aseguró Moreno con una imagen.

La artista sufrió fracturas de nariz, lesiones en la órbita del ojo y en el ojo, daños en el maxilar, entre otros daños en su cuerpo como resultado de la violenta reacción que tuvo su pareja.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital