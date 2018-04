Actriz de ‘Smallville’ intentó reclutar a Emma Watson en una secta sexual 

Toda una polémica ha levantado la presunta participación de la actriz Allison Mack en una secta de esclavas sexuales.

Por este hecho, la recordada estrella de ‘Smallville’ fue arrestada por la autoridades de Nueva York y acusada de tráfico sexual por su implicación en la secta Nxivm, creada y liderada por Keith Raniere.

A pesar de la acusación, el juez de la corte federal en el distrito de Brooklyn accedió a imponer una fianza de cinco millones de dólares para dejarla en libertad condicional; debe usar un grillete electrónico y estará en libertad bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en California, señala la prensa local.

De acuerdo con la acusación, la actriz de 35 años “reclutó a mujeres” para que se unieran a un supuesto grupo de tutoría femenino, entre ellas dos denunciantes no identificadas, que realizaron actos sexuales con Raniere.

También se la identifica en materiales disponibles al público como la cocreadora de un programa llamado ‘The Source’ (La fuente), que reclutaba a actores.

Recientemente se supo que también trató de contactar a la actriz Emma Watson en 2016 a través de las redes sociales.

En varios mensajes en Twitter, Allison intentó habar con Watson, reconocida por su participación en la saga de Harry Potter.

“Soy actriz como tú y estoy involucrada en una organización de mujeres increíble, creo que te gustaría. Me gustaría que habláramos si te interesa”, escribió en uno de los mensajes.

.@EmWatson I’m a fellow actress like yourself & involved in an amazing women’s movement I think you’d dig. I’d love to chat if you’re open.

— Allison Mack (@allisonmack) 24 de enero de 2016