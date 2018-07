Actriz de ‘La casa de papel’ encanta a sus fans con candente twerking

La actriz española Úrsula Corberó, una de las protagonistas de la exitosa serie ‘La casa de papel’, dio mucho de qué hablar con varios videos caseros en los que aparece bailando.

La recordada ‘Tokio’, que fue su personaje en la serie, dejó claro que además de la actuación tiene muchas aptitudes para el baile.

En una de las historias publicadas en su cuenta de Instagram, la actriz hace un candente twerking al ritmo de la canción ‘Bum Bum Tam Tam’ de MC Fioti.

En otra historia también se atrevió a bailar ‘Criminal’ de Ozuna y Natti Natasha.

Por cuenta de sus videos caseros, la actriz española revolucionó la red social, en la que compartió con todos sus seguidores que una de las cosas que más le gusta en el mundo es bailar en el salón de su casa. “Y comer pizza que sobró del día anterior“, agregó.

Úrsula Corberó ganó reconocimiento con su participación en la serie española, que ya iniciará grabaciones de su tercera temporada. Tanta fue la fama que le dio ‘La casa de papel’ que ya acumula en Instagram más de cinco millones de seguidores.

Hace unos días compartió también una imagen del guion de la nueva temporada de la serie junto a un emocionante mensaje: “Can’t wait (No puedo esperar)… Comienza la aventura. Ya no hay vuelta atrás. No podéis imaginar lo que está por venir”.

