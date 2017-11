Actor Josh Hutcherson se desnudó para la serie ‘Future Man’

Josh Hutcherson, reconocido por su participación en ‘Los juegos del hambre’, ha causado sensación en redes con un desnudo para la serie de la cadena de televisión Hulu.

El desnudo lo hizo para uno de los episodios de la serie, en el que su personaje tiene una pelea con su clon en un baño y bromean sobre el tamaño del pene de cada uno.

En las imágenes que circulan por redes sociales, se puede ver a Josh Hutcherson completamente desnudo. Lo que ha causado curiosidad ha sido el gran tamaño de su pene que, según dio a conocer en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, se trata de una exageración con una prótesis.

Josh Hutcherson’s Full-Frontal Nudity In Future Man Will Make You LOL https://t.co/daST7toZIt pic.twitter.com/q1urHrAO2F

— Wickjobs (@abdiJosssS) 17 de noviembre de 2017