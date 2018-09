Actor Alejandro García asegura que no golpeó a Eileen Moreno

El actor Alejandro García, señalado por su expareja Eileen Moreno, de haberla golpeado brutalmente, aseguró en entrevista con La W Radio, que él jamás le levantó la mano, ni agredió a su entonces novia. Apegado a varias pruebas que incluyen audios y videos, espera demostrar que “Eileen Moreno miente”.

De acuerdo con la versión de García, su mánager Gabriel Blanco, con quien compartía apartamento, había celebrado una cena con aproximadamente diez amigos. Horas después, Eileen llegó, se unió a la reunión y se quedó sentada en la sala junto a Alejandro.

“Empezamos a tomar vino, estábamos sentados en la sala, yo agarro mi celular, lo desbloqueo, se abre Instagram y aparece la foto de una mujer. Soy fotógrafo, es normal que aparezca cualquier tipo de imagen. Eileen me rapa el celular y me dice – ¿quién es esta mujer?- Y comienza a revisar los mensajes… Ella no estaba en su cien por ciento y me empieza a insultar. En ese momento le respondo – ¿por qué me revisas mis mensajes?- Bueno, si tú me revisas el mío, pásame entonces el tuyo y nos revisamos juntos… Como un juego de niños, cosas que pasan”, expresa García.

Prosigue su relato afirmando que la actriz continuó ofendiéndolo por un buen rato, sin embargo, él esperó hasta que calmara. “Le dije – ¿por qué me tratas así? Me dañó la noche. Agarro el celular de ella y me encierro en mi cuarto porque estaba muy indignado y humillado de tanta grosería en la reunión”.

Asegura que Eileen comenzó a llorar y a gritar que él le había pegado, además de amenazarle con hacer un Instagram Live, motivo por el cual, Alejandro empezó a grabarla.

“Le pregunté – ¿dónde fue que te pegué? ¿por qué me acusas así? Cuando ni siquiera la había tocado, y ella me empezó a agredir, a arañar los brazos… Le devuelvo su celular y no me lo recibe y sigue gritando que le pegué… Finalmente se calma, se va a la otra habitación y yo me encierro en mi cuarto y ella luego le dijo a todo el mundo que yo era un hiju@$# y no se qué”.

Alejandro García asegura que él estaba tomando vino en la cena, pero que su entonces novia, además de tomar, había fumado también marihuana. “Tengo entendido que Eileen fumó marihuana porque hay testigos. Aunque estaba tomada, también estaba consciente”.

Al momento de la golpiza, el actor argumenta que él estaba dormido cuando Eileen Moreno llegó a atacarlo y el contacto físico que existió fue producto de una defensa. Esto habría ocurrido después de que a la actriz se le negara la entrada al apartamento, pero estando en la portería, se habría devuelto por su pasaporte.

“Me dispongo a dormir, ella buscó la manera no sé como, porque había dado orden de que no entrara, subió, entró a mi cuarto y me empezó a atacar cuando yo estaba dormido. Mi reacción fue en legítima defensa, se me tira encima y me empieza a pegar en los brazos, el pecho y la cara… Me la quité de encima como pude… Después de mi reacción la agarro y la llevo hacia al ascensor, no del pelo, no arrastrada, sino de los brazos y cuando la meto en el ascensor ella se devuelve y le toca la puerta a Gabriel Blanco pidiéndole ayuda”.

Posteriormente la actriz entró al cuarto de Blanco con “un poquito de sangre en la nariz”, el mánager la auxilió y cuándo se tomó las fotos y videos de la agresión, “se acomodó la sangre en la cara”. Luego bajó a la portería, Alejandro la siguió para decirle que fueran a un hospital.

“Fue una reacción, un reflejo. Yo jamás la golpeé, ni le levanté la mano, eso jamás; pero sí hubo un incidente.

Ella baja primero y yo bajo detrás porque estoy preocupado, cuando la alcanzo le digo -Oye, disculpa por este incidente, por favor vamos a un hospital y te pago lo que sea necesario, mira cómo estás. Arreglemos esto – Pero ella dice que va a llamar a la policía… Le pedí que arregláramos todo, pero ella quería hacer más problema, yo le digo – Te doy lo que sea porque estés bien – Esa es la verdad de las cosas”.

Cuando llega la ambulancia, según García, después de examinar a Eileen la dan de alta. Posteriormente llegaron dos patrullas, Eileen se subió a una y Alejandro a la otra, pero los dejaron libres al rato.

“Lo que tengo entendido es que Eileen se montó en un taxi después de eso y se fue a un hospital lejos, teniendo tres hospitales alrededor y suponiendo que su vida estaba en peligro… Cuando llegó le hicieron su valoración y al final del día le dieron de alta, entonces me queda la duda de qué tan graves eran las heridas que tenía… Quisiera hacer una investigación sobre las heridas y cirugías porque como dijo Gabriel Blanco, cuando ella salió de la casa no se veía como si su vida estuviera en peligro. Ella optó por irse sola, no dejó que la auxiliaran… Ella da una versión acomodada, no entiendo por qué omite tantas cosas”, comenta el actor en diálogo con La W.

Por último, Alejandro García afirmó que su exnovia ya había tenido una actitud similar en Colombia mientras estaban en el apartamento de un amigo, sin embargo, en ese momento no “llegó hasta estos niveles”.

También admitió que la relación que ambos tenían era muy tóxica. “Está enferma de la cabeza, me duele mucho porque era mi novia, pero no entiendo su demencia. A mi no me gustan los problemas, ni ofender a nadie, pero las cosas son como son”.

Por último añadió que Eileen Moreno “le había mandado a decir que si le daba 670 millones de pesos ella se quedaba en silencio y quitaba la demanda, me pregunto cuál es el interés de eso”.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital