La modelo Elizabeth Loaiza reveló recientemente que durante su carrera ha tenido que recibir propuestas indecentes y ofrecimientos de todo tipo debido a su belleza y espectacular figura.

En una entrevista para el programa La Red, Elizabeth se refirió a algunas insinuaciones que ha recibido, pero dejó claro que nunca aceptó, ni aceptará esos ofrecimientos materiales y monetarios que le hacen con intenciones sexuales.

Según contó, en una ocasión le propusieron 2.000 millones de pesos si se acostaba con una persona y le ofrecieron la casa que quisiera, en el lugar que quisiera y con las cosas que quisiera. “Obviamente dije que no… Yo creo que la casa habría costado más de 2.000 millones”, dijo en el programa.

También recordó otro momento en el que la invitaron a un mega viaje por Dubái, con la condición de que tenía que sostener relaciones sexuales con los invitados que iban. (Lee también: Con un infartante desnudo, Elizabeth Loaiza calla a todas las que la critican)

Elizabeth Loaiza aclaró que nunca ha aceptado una propuesta de este tipo y que no lo haría nunca, y dejó muy claro, para todos aquellos que dicen cosas de ella, que su cuerpo no tiene precio y que no es prostituta, ni prepago, ni se vende.

Su declaración va muy de la mano de algunos mensajes que ya ha publicado anteriormente en sus redes sociales, en los que vuelve a insistir en que todo lo que es y tiene, es producto de su trabajo.

“Les recuerdo algo, mostrar el [trasero] no es sinónimo de venderlo. El mío no tiene precio, para eso trabajo“, fue lo que dijo en una de sus publicaciones.