6 decisiones que harán de tu 2018 un año muy productivo

¡Año nuevo, vida nueva! Un nuevo año trae consigo una oportunidad para cambiar, mejorar y probar aquellas cosas que siempre has querido. Son 12 meses de nuevas metas, proyectos y decisiones importantes que harán que tu año sea o no uno muy productivo y satisfactorio.

Cada pequeña decisión cuenta y hará la diferencia a la hora de cumplir tus propósitos de año nuevo, y lo importante es dar el primer paso.

Por eso, aventúrate y considera estas 6 decisiones que pueden hacer que este 2018 sea increíble.

Organiza un viaje

Viajar, sin duda, es una de las actividades más productivas que puedes hacer. No solo tendrás la oportunidad de conocer lugares increíbles, sino también culturas que te darán una nueva visión del mundo. Los destinos son infinitos y escoger el indicado depende de tus gustos e intereses. Puede ser un destino en América, tal vez uno en Europa, Asia o, por qué no, en Colombia, ya que está muy de moda y fue catalogado por The New York Times como uno de los lugares que hay que visitar en este 2018.

El medio recomienda otros sitios como Nueva Orleans (Estados Unidos), el Caribe, Lucerna (Suiza), Glasgow (Escocia), Los Cabos (México), Gansu (China), Fiyi y Megève (Francia).

Si lo quieres y tienes deseos de hacerlo, decídete y prepara tu maleta para una nueva experiencia.

Come saludable y ejercítate

Todos llegamos al nuevo año con ganas de bajar esos kilos de más que ganamos en diciembre. Tomar la decisión de dejar la mala alimentación y de llevar una vida sedentaria no es fácil, pero resulta importante para tu salud y bienestar.

La poca fuerza de voluntad y postergar las cosas hacen muy difícil dar el primer paso, como asegura la nutricionista y dietista Diana Rojas, aunque debe pesar más la motivación de querer hacerlo, “no solo por mejorar físicamente, sino el estilo de vida y salud”, dice la experta.

¿Y cómo dar el primer paso? “Establece un plan de acción, busca ayuda u orientación para no desfallecer en el intento, encuentra apoyo familiar y también del entorno donde nos desarrollemos diariamente para seguir, y una vez trazadas las metas y objetivos, puedes empezarlos a ejecutar”, recomienda Rojas.

Desarrolla un proyecto o idea que tengas

Salir de la zona de confort y enfrentarse a cosas diferentes y nuevas puede resultar abrumador. El hecho de emprender y buscar tu propio camino es una de las decisiones más difíciles porque deberás dejar la comodidad de un trabajo estable y de un plan definido para lanzarte al agua y aventurarte con un negocio o idea propia.

Los miedos de si va a funcionar o no te pueden poner a dudar, pero si de verdad lo quieres, toma la decisión y lánzate a hacer lo que te gusta y que siempre has querido.

Ser un emprendedor puede ser una de las decisiones más gratificantes. Manejar tu propio tiempo, tener control sobre tu espacio de trabajo, cambiar vidas, tener libertad para viajar, aprender nuevas cosas y ser innovador, contribuir a la sociedad, satisfacer tu curiosidad personal y soñar en grande son algunas de las razones que da la revista especializada Entrepreneur por las que ser un emprendedor resulta emocionante.

Disfruta las actividades que más te gustan

Sabemos que las obligaciones y el trabajo pueden dejar poco tiempo para hacer otras actividades que te gustan, pero es tu decisión hacer que esto cambie. Aprovecha los pocos o cortos espacios para te queden libres para darle rienda suelta a tus pasatiempos. Así harás que al final del año el balance sea positivo, feliz y sin arrepentimientos por las cosas que dejaste de hacer.

Perdona y deja atrás los rencores

Parte de la clave para llevar una vida tranquila es quitarte de encima todo aquello que no te hace bien y te hace sentir mal. Aquí entran a jugar los rencores y sentimientos negativos hacia otras personas, así como las relaciones tóxicas que pueden hacer que tu energía no esté muy bien encaminada. Dejar todo esto para darle paso a una vida más feliz es tu mejor opción.

Cuida tu economía e invierte lo poco en mucho

¿Que no puedes hacer mucho con poco dinero? Sí que puedes y la vida se encarga de mostrarnos que las mejores cosas se disfrutan con poco, como por ejemplo ir de karaoke con tus amigos y por solo 200 pesos escuchar tu canción favorita. Ahorrar también te ayudará. Por eso, cuida cada uno de tus gastos y el dinero que tienes en cosas tan sencillas como no despreciar esos 200 pesos de vueltas que te sobran en alguna ocasión, porque seguro después los puedes necesitar.

¿Y tú? ¿Qué otras cosas puedes disfrutar con #200para?