Un oyente nos llamo para un cazainfiel pero no lo pudimos realizar ya que el no se encuentra con su pareja ahora son ex novios pero el se quiere torturar y quiere saber si ella sale con alguien pero la conclusión es que esta mas despechado que ni el cree, ademas adoptame y de tripas corazón hicieron pasar una gran noche en el cartel de la Mega.

Parte 1

Parte 2