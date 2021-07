Pilas chicos: esta semana vence el plazo en convocatoria para estudiar en el Sena

¿Cómo inscribirse a estos programas?

Para acceder a la convocatoria, los aspirantes que cumplan con los requisitos, pueden inscribirse en www.senasofiaplus.edu.co. Previo a la postulación, los aspirantes deben estar registrados en el aplicativo Sofía Plus.

Los horarios de formación se eligen según disponibilidad del aspirante en jornada diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.).

Cabe resaltar que el candidato tiene la posibilidad de elegir un programa como segunda opción, siempre y cuando no haya sido seleccionado al que inicialmente se postuló y contar con un puntaje alto en las pruebas web.