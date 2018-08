Selección Colombia jugará un partido amistoso con Estados Unidos

La Selección Colombia planea despedir el año con varios duelos amistosos, tras su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018 en los meses de septiembre y octubre y sus rivales serían Argentina, Venezuela, Estados Unidos y Costa Rica.

Por ahora, la United States Soccer Federation (U.S. Soccer) confirmó el compromiso entre su selección nacional y Colombia el 11 de octubre en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa.

Our Kickoff Series is headed to Tampa!

Join us at @RJStadium on Oct. 11 as we host another top-20 foe, Colombia.

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 2 de agosto de 2018