Se filtra la segunda camiseta de Colombia para el Mundial de Rusia 

Se acerca el Mundial de Rusia 2018 y cada vez vamos conociendo más detalles de lo que será este gran evento deportivo.

Lo nuevo, es la revelación de la que sería la camiseta de visitante de la Selección Colombia, que estaría acompañada por pantaloneta naranja y medias azules con visos naranjas.

El diseño fue dado a conocer por Todo Sobre Camisetas, portal que se anticipa siempre con los lanzamientos de las camisetas del mundo del fútbol.

Según el portal, la camiseta está inspirada en la Mulera, prenda asociada con los campesinos colombianos de algunas regiones del país. También explica que esta inspiración se puede ver reflejada en el gráfico de rombos que recorre el frente, pasando bajo el escudo.

Todavía no se hace el estreno oficial del uniforme, pero según dicen, Todo Sobre Camisetas es muy acertado con sus revelaciones.

🔵+🍊 Pantaloneta naranja y medias azules completan el nuevo uniforme de visita de Colombia 🇨🇴 para #Rusia2018: pic.twitter.com/kGU59x6o10 — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) March 14, 2018

El diseño de la camiseta ha generado toda clase de reacciones, entre quienes dicen que está interesante la combinación de colores, los que aseguran que no está muy bonita y que no usa los colores patrios, y los que aceptan la camiseta pero no el color de la pantaloneta.

Esta sería la segunda camiseta del equipo colombiano, que presentó hace algunos meses sus camiseta amarilla para el Mundial de Rusia 2018.

Aunque la camiseta fue muy bien recibida por parte de la afición, su lanzamiento estuvo envuelto en polémica por recurrir a modelos y celebridades para promocionarla y no a las jugadoras de la selección femenina.