El cierre de la operación que vinculó a Yerry Mina con el Everton no terminó de silenciar las especulaciones y conjeturas que todavía se tejen en relación a las opciones que tenía para salir del Barcelona.

En Inglaterra continuaron indagando por qué Yerry Mina no fue contratado por el Manchester United, siendo los ‘Red Devils’ quienes supuestamente figuraban como la primera opción para el central colombiano, aunque ellos también manejaban otras alternativas como Jerome Boateng y Toby Alderweireld.

No obstante, un informe del diario inglés The Times reveló que el motivo por el cual Manchester United no ejecutó el fichaje de Yerry Mina fue porque no deseaban aceptar la cláusula de recompra que exigía el Barcelona ni tampoco les interesaba sumar a su plantilla al mediocampista portugués André Gomes.

El rotativo aseguró que José Mourinho sí habló con el zaguero de la Selección Colombia y con su representante, e insistió en que sí hubo un interés real en Yerry Mina, pero los términos propuestos por los catalanes no permitieron que se concretara la operación.

Asimismo, en el remate del mercado de pases en la Premier League, el Manchester United inclinó su gusto por el central de la Selección de Uruguay y el Atlético de Madrid, Diego Godín, pero era demasiado tarde y Diego Simeone habría impedido su partida del equipo ‘Colchonero’.

En resumen, The Times confirmó que el paso de Yerry Mina al Manchester United estuvo muy cerca, pero las gestiones entre Everton y Barcelona resultaron ser más fluidas y los ‘Toffees’ sí aceptaron incluir la opción de recompra a favor de los ‘Blaugranas’ y recibieron a Gomes, un futbolista con poco mercado tras su decepcionante labor con el equipo ‘Culé’.

Por Edwin Cómbita – Antena 2