Pékerman está “muy preocupado” por la situación de James Rodríguez

La Selección Colombia dirigida por el director técnico, José Néstor Pékerman, venció a Senegal por la mínima diferencia con un gol de cabeza de Yerry Mina. Con el resultado a favor, la ‘Tricolor’ se clasificó de primera del Grupo H a los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018, donde deberá enfrentar al conjunto de Inglaterra o al de Bélgica.

Pékerman, luego de clasificarse a la siguiente instancia de la cita orbital analizó el comportamiento táctico de ambos equipos, habló del estado de salud de James Rodríguez y de lo que le espera a Colombia en los octavos de final.

“El partido estuvo muy difícil porque no podíamos sostener el balón en el medio campo. No hay una fórmula para decir que un equipo superó en el resultado solamente por el gol. Sin embargo, la pelota parada la trabajamos muy bien, no es casualidad, tenemos buenos ejecutantes y cabeceadores”, dijo Pékerman en rueda de prensa.

Sobre el rendimiento de la ‘Tricolor’ en la primera parte del compromiso, el director técnico de Colombia manifestó, “tuvimos momentos muy preocupantes durante el partido, el primer tiempo nos costó muchísimo. Con todo el dominio que se veía que podía tener Senegal, no llegó tantas veces con opciones claras de riesgo”.

Conforme al segundo tiempo, “Muriel aportó lo suyo, Cuadrado entendió un poco más lo que Senegal estaba haciendo. Fueron varios rendimientos que fueron mejorando y ‘Juan Fer’ nos dio esa confianza para aspirar al triunfo”

Lesión de James Rodríguez

“Estoy muy preocupado, es muy duro para el equipo esta situación, no quise hablar antes porque se confunden las cosas. No es una situación cómoda. Él entrenó con normalidad ayer y no sé… estoy preocupado”, sentenció el seleccionador de Colombia en diálogos para los medios de comunicación.

“En este momento no tengo esa información para que sea precisa. Esperamos que sean buenas noticias luego de la revisión y de saber bien lo que pasó”, añadió el DT argentino.

Respecto a la titularidad de James, Pékerman explicó que, “en los últimos del partido ante Polonia James sintió cansancio, pero no sospechábamos de que podía tener una molestia y por eso lo pusimos, todos teníamos esa idea en la cabeza para jugar hoy, el partido hubiera sido otro”.

¿A quién prefiere como rival en octavos de final?

“Sabemos que los equipos que llegan a octavos es porque están entre los 16 mejores del Mundial, que pueden tener un partido malo o bueno, pero el equilibrio marca la tendencia. Inglaterra es un equipo joven, pero con muchos valores y ha logrado con comodidad clasificarse. Ahora vienen los partidos decisivos donde no hay que tener un altibajo”.

Por Juan Fernando Berrío – Antena 2