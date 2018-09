¿Medio británico se burló de James con este polémico titular?

James Rodríguez, figura de Bayern Múnich quien ha marcado dos goles y concretado una asistencia en los últimos partidos que ha jugado con el club ‘bávaro’, volvió ser protagonista este jueves en uno de los medios más importantes de Europa.

El diario The Sun publicó una nota en la cual informa de la actualidad del colombiano y la posibilidad de continuar en el club alemán, lo que causó polémica fue el titular que utilizaron.

The Sun tituló “JA JA JAMES Bayern Munich to seal James Rodriguez permanent deal before end of this year after successful loan spell”, para referirse al volante zurdo.

Lo que causó indignación en gran parte de los seguidores del futbolista fue la posible burla del medio inglés con respecto a las personas con dificultades en el habla y que en muchos casos el colombiano ha evidenciado al momento de conceder una entrevista.

Aunque la nota hace un recorrido de lo logrado por James desde su arribo a Bayern Múnich donde ha jugado 47 partidos y marcado 10 goles y mantiene la posibilidad de quedarse en Alemania y no volver a Real Madrid, en la redes sociales sus fanáticos rechazaron el titular.

Esta no es la primera ocasión en la cual el colombiano es víctima de este tipo de ‘bullying’, durante la Copa América Centenario una marca de comidas rápidas quiso aprovecharse del tartamudeo del volante, acción que fue cuestionada y que obligó a los causantes de este acto a emitir un comunicado pidiendo excusas.

Por Daniel Zabala – La FM