Mariana Pajón confirma una grave lesión 

La bicicrosista Mariana Pajón confirmó una fuerte lesión en su rodilla izquierda que la tendrá por un tiempo fuera de las pistas.

A través de un video en Twitter, la deportista dio detalles de su parte médico después de sufrir una fuerte caída el fin de semana en la cuarta parada de la Copa Mundo de BMX que se disputó en Holanda.

El diagnóstico es ruptura total del ligamento cruzado anterior y una ruptura parcial del ligamento colateral medial, contó en la red social en la que mostró la resonancia que le practicaron.

Y es que la vida no va en cómo sobrevivir a la tormenta, sino en cómo bailar bajo la lluvia.

Gracias por la energía positiva que he recibido, este es un nuevo reto que la vida me puso y que estoy dispuesta a afrontarlo con toda. Cuento con un gran equipo de triunfo desde ya💛💙❤ pic.twitter.com/bImjAQdAot

— Mariana Pajon (@marianapajon) 8 de mayo de 2018