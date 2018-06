Maradona habla de su estado de salud luego de ser atendido de emergencia en Rusia 

“El ’10’ está muerto”, se escuchaba en un audio que comenzó a circular en redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que aparecía Diego Armando Maradona siendo retirado en brazos del palco del estadio de San Petersburgo, donde Argentina jugaba contra Nigeria.

Esta grabación, en la que un hombre argentino sin identificar daba la supuesta información y agrega que se mantenía en secreto la triste noticia para no aguar la fiesta de la clasificación de la ‘albiceleste’, originó decenas de especulaciones sobre el estado de salud de uno de los ídolos del fútbol, lo que puso en alerta a sus seguidores.

En redes muchos ya daban por muerto a Maradona tras una noticia de un diario amarillista británico que afirmaba que había sido trasladado de urgencias a un hospital de Rusia. Sin embargo, estas dudas se disiparon horas después tras un comunicado que publicó el mismo Maradona.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado“, afirmó el exfutbolista en sus redes sociales. (Lee también: Maradona se robó el show con sus locuras en el partido de Argentina y Nigeria)

Relató que en el entretiempo del partido contra Nigeria le dio un fuerte dolor de cabeza y sufrió un desmayo, razón por la que lo sacaron a la sala VIP, donde fue atendido por un médico que le recomendó que lo mejor era irse para su casa.

“Me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?. Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!“.

“Hay Diego para rato!“, con esta frase Maradona despeja todas las dudas sobre su estado de salud.

El argentino fue protagonista del encuentro ante Nigeria porque actuaba de forma extraña, estaba enloquecido a tal punto que se subió en una parte del palco y tuvo que ser agarrado por uno de sus acompañantes para que no fuera a caer. Hasta mostró los dedos del medio para hacer evidente su malestar.

Por Camila Torres – RCN Radio