Las explosivas declaraciones de Carlos Antonio Vélez tras salida de Pékerman

En su audiocolumna ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’, Carlos Antonio Vélez habló de la salida de José Pékerman de la Selección Colombia y la rueda de prensa donde se comunicó su no continuidad.

“Sobraba el show, un show engañoso, de pronto cayeron algunos incautos. Don José (Pékerman) renunció a un cargo que no tenía, él no era técnico ya había acabo su contrato el día 31, no tenía que renunciar a nada”, señaló.

El periodista deportivo cuestionó el actuar tanto del presidente de la Federación colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, como el de Pékerman, quienes según él habían sostenido una discusión en la mañana del 4 de septiembre y “después los vimos de ‘pipi’ cogido ¿a quién querían engañar?”.

“El presidente puso cara de acontecimiento con un gran dote actoral, lo felicito, perfectamente puede ir a cualquier casting y lo pasa de lejos. A eso le llaman política y quedó bien con todos, menos con quienes sabíamos que era lo que pasaba internamente. Ellos querían deshacer ese contrato hace muchos años no meses y era una decisión unánime, sin embargo lo vimos casi que llorando”, agregó.

Sobre Pékerman manifestó: “al técnico le sirvió para sacar otra de sus cortinas de humo, ahora resulta que los periodistas somos mentirosos, esa cortina de humo para salvarse es el viejo truco, todo ordinario, populachero y falso”.

Luego, en la sección de Carlos Antonio Vélez se entrevistó al exjugador de la Selección Colombia Faustino ‘El Tino’ Asprilla, por los 25 años del 5-0 ante Argentina en las Eliminatorias a Estados Unidos 1994.

Finalmente, Carlos Antonio Vélez tocó el tema de la salida de Pékerman con ‘El Tino’ Asprilla y la gestión realizada por el argentino en la Selección Colombiadurante los últimos años.

Por David Rocha – Antena 2