Esteban Chaves sufre enfermedad viral y se queda por fuera de la Vuelta a España

El ciclista bogotano Esteban Chaves se quedará por fuera de la Vuelta a España 2018, última de las tres grandes del calendario internacional en correrse este año, entre el 25 de agosto y el 16 de septiembre del presente año.

El equipo australiano Mitchelton Scott difundió la noticia y además reveló que Chaves no se ha podido recuperar de una enfermedad viral. “Después de pruebas exhaustivas, a Esteban le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr (monoucleosis) y el proceso de sinusitis crónica”, explicó Manuel Rodriguez, médico de Mitchelton-SCOTT.

No obstante, la escuadra oceánica informó que Chaves ya regresó a montar en bicicleta, pero el proceso de recuperación será lento y prudente para evitar una recaída.

Luego de salir vencedor en la sexta etapa del Giro de Italia 2018, Esteban Chaves tuvo que decir adiós a la competencia en la décima etapa, ya que comenzó a sentir el rigor del padecimiento mencionado.

“Ha sido un período difícil. Desde 2012 no he estado fuera de la bicicleta tanto tiempo, especialmente porque no puedo. No es tan rápido como quieres. Descubrimos alguna enfermedad, los médicos siempre lo pueden explicar mejor, también tuvimos una cirugía, y después de eso, solo estaba esperando y teniendo confianza para superar lo que era un caso extraño”, manifestó Chaves.

“Estoy contento de volver a la bicicleta. Todavía me duele, pero ya puedo sentir algunas diferencias. Estamos en el camino correcto de nuevo y tenemos que mantener la paciencia y la confianza como siempre”, añadió el pedalista colombiano.

Al virus de Epstein-Barr o monoucleosis se le conoce como la ‘Enfermedad del Beso’, es transmitida por un contacto personal muy cercano, por intercambio de fluidos corporales o través de la tos o el uso compartido de objetos personales.

Dentro del diagnóstico dado por el cuerpo médico del Mitchelton-SCOTT no hay un tiempo determinado para la incapacidad de Esteban Chaves o un plazo para establecido para su retorno a las competencias, pero lo que sí es un hecho es que no estará en la ronda ibérica.

Por Edwin Cómbita – Antena 2