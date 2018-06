El duro y emotivo mensaje de Edwin Cardona por no ir al Mundial

José Nestor Pékerman anunció el pasado fin de semana la lista de los 23 convocados que irán al Mundial de Rusia 2018, pero en esta no está el jugador Edwin Cardona.

Días después del anuncio, Cardona se tomó su cuenta de Instagram para publicar una emotiva carta para sus compañeros de la Selección Colombia que sí estarán en la Copa del Mundo.

En el mensaje, el centrocampista del Boca Juniors reconoce que no haber sido convocado le causó una gran tristeza.

“No les puedo mentir si les dijera que no siento un dolor interminable por no ser parte de esos 23 representantes de mi país en la fiesta mas bonita del fútbol, donde se busca la gloria por encima de cualquier otro objetivo“, dice una parte del mensaje.

En el mismo agregó que esperó ver su nombre en la lista pero no pasó. “Esperé hasta el 4 de junio para ver si mi nombre aparecía en la lista de los 23, pero la mínima esperanza se fue paradójicamente con la alegría de ver el video de mis compañeros“, dice.

Aunque el duro mensaje deja ver su tristeza por no ser uno de los representantes de Colombia en el Mundial, Edwin Cardona aprovechó para desearles los mejores éxitos a sus compañeros y agradecerle a todas las personas que lo han apoyado.

“Hoy no fue, y una vez más me quedo sin un Mundial. A ganar mi Colombia, a ganar mis amigos, por ustedes y por un país“, finaliza la publicación del futbolista.

Sin Cardona, esta es la lista definitiva de los 23 convocados por Pékerman.