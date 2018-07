Dimayor confirmó programación de la primera fecha de la Liga Águila II-2018

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer a través de su portal web la programación oficial de la primera fecha de la Liga Águila II-2018, donde el actual campeón, el Deportes Tolima, intentará defender el título que levantó en el primer semestre del año en el estadio Atanasio Girardot ante el club Atlético Nacional.

El segundo semestre de la Liga Águila iniciará el próximo viernes 20 de julio y tendrá como partido estelar el encuentro entre Nacional y Tolima, compromiso que revivirá la gran final del primer campeonato, el cual le entregó la estrella al equipo de la ciudad de Ibagué.

Como se mencionó anteriormente, la primera fecha iniciará el 20 de julio con el partido de Alianza Petrolera recibiendo a La Equidad en el estadio Daniel Villa Zapata del municipio de Barrancabermeja y finalizará el 25 del mismo mes en la ciudad de Medellín con el partido entre ‘Verdolagas’ y ‘Pijaos’.

Programación de la Fecha 1 en la Liga Aguila II-2018:

20 de julio

Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

21 de julio

Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Dorada

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Atlético Bucaramanga vs Atlético Junior

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Envigado FC vs Deportivo Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Polideportivo sur

22 de julio

Millonarios FC vs Boyacá Chicó

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín

Jaguares FC vs Once Caldas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay

Patriotas FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

24 de julio

Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

América de Cali vs Leones FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

25 de julio

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Por Juan Fernando Berrío – Antena 2