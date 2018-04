Buffon expulsado, un penalti de último minuto y más del paso del Real Madrid a semifinales 

El capitán del Juventus, Gianluigi Buffon, fue expulsado este miércoles en los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

El jugador no pudo disimular su rabia por el penalti que le dio el paso a semifinales al equipo madridista y mostró todo su malestar contra el árbitro que terminó sacándole tarjeta roja.

La afición del Real Madrid despidió en el tiempo añadido en pie y con una cerrada ovación a Buffon, en el que se perfila como su último partido en la elite.

Definite penalty for Real Madrid? Or way too harsh on Juventus? 🤔 Ronaldo with the goal to put Real through. Red card for Buffon. Sent off in quite possibly his last Champions League game. Mental. pic.twitter.com/iPZIl5X6vg

— Alex (@alex_rowell) April 11, 2018