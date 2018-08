Así le fue a James intentando hablar en alemán

James Rodríguez se alista para iniciar la temporada en la Bundesliga, pero también le queda tiempo para cumplir compromisos con el Bayern Munich, el actual campeón de la liga alemana, después de ganar la Supercopa el fin de semana pasado.

El colombiano ya entrena con normalidad en su club y solo espera el pitazo inicial para aportar su talento en un equipo que ahora es dirigido por Niko Kovac.

No obstante, un video publicado por el canal de la Bundesliga en Youtube, mostró al colombiano intentando mencionar varias palabras en alemán, guiado por su compañero, el español Thiago Alcántara. Así y todo, la prueba salió más que divertida, generando incluso las risas del volante francés Frank Ribery.

La escena hizo parte de algunas piezas publicitarias que rodó el club alemán, a poco más de una semana para el inicio del Bundesliga, marcado por las declaraciones del delantero polaco Robert Lewandowski, quien aseguró que no tiene intenciones de dejar al Bayern, a pesar de haber meditado la decisión algunos meses atrás.

“En abril y mayo estuve en la mira de prácticamente todos los críticos. No sentí protección del club, me sentí solo. En dos o tres partidos importantes no marque y es que como si alguien hubiera dado la orden: fuego contra Lewandowski. Nadie salió en mi defensa, tampoco ninguno de los jefes”, dijo el jugador.

En ese momento, Lewandowski asegura no haberse sentido bien en el Bayern y por eso pensó en un cambio.

“Era como si yo llevara una sola temporada en el Bayern y no tuviera crédito alguno. Por eso pensé en la despedida”, dijo.

Sin embargo, según el jugador, eso ha quedado atrás y está otra vez de corazón con el club porque ha sentido el apoyo de los aficionados.

“Estoy otra vez de corazón con el Bayern, he sentido el apoyo de los aficionados y me he dado cuenta que aquí me quieren todavía”, explicó.

Por Tomás Guzmán – Antena 2 y EFE