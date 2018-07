Así fue el eufórico recibimiento de Cristiano Ronaldo en Turín

Cristiano Ronaldo será oficialmente presentado este lunes como nuevo jugador de la Juventus, con quien firmó su contrato de cuatro años, que según la prensa le supondrá un salario de 30 millones de euros por temporada.

Centenares de hinchas entusiastas lo aclamaban a su llegada para el reconocimiento médico en Turín. “Ronaldo, trae la Liga de Campeones”, le decían algunos aficionados a los gritos. Su nuevo ídolo acudió brevemente a saludarles antes de someterse a los controles médicos.

Durante casi un minuto, Cristiano Ronaldo, con camiseta blanca y traje gris, firmó autógrafos y estrechó manos, mientras los aficionados se agolpaban para ver de cerca al cinco veces Balón de Oro.

“¡Es una gran emoción, es el mejor jugador del mundo! Nunca hubiera imaginado esto”, aseguraba Fabio, un joven aficionado. “Esto es un sueño”, exclamaba otro detrás de él.

Por su parte, Cristiano Ronaldo agradeció en rueda de prensa esa “maravillosa bienvenida” y aseguró que será el mejor en el terreno del juego y que intentará darle alegría a la hinchada.

“La ovación de pie. Un momento espectacular para mí. Una maravillosa bienvenida y por esto agradezco a todos, que estuvieron en el estadio, en el campo de entrenamiento, en el aeropuerto. Todos. Daré mi respuesta en el campo”, indicó Cristiano Ronaldo.

Muchos de los jóvenes que acudieron en la mañana del lunes a ver a CR7 vestían ya la camiseta ‘bianconera’ con el nombre y el número fetiche del luso. Una camiseta que se vende a un ritmo impresionante en Turín.

Frente a la pregunta sobre su rivalidad para ser el máximo goleador en Italia, afirmó: “No tengo rivalidad con otros jugadores, no es mi ética, no me gusta compararme con los demás, solo me interesa ganar y siempre hacerlo lo mejor posible”.

“Quiero ser el mejor en el terreno de juego: en el entrenamiento, con los más jóvenes, es un momento especial, he firmado durante cuatro temporadas y estoy seguro de que voy a dar una gran alegría a los aficionados”, agregó.

Otras camisetas de los aficionados decían “Bem-vindo” (Bienvenido, en portugués). Un mensaje que figura en los escaparates de muchos comercios de la ciudad del noroeste italiano.

Un heladero ha inventado allí un cono “CR7”, a base de chocolate y licor de cereza portuguesa.

“Que lo devuelva con intereses”

Aunque la Juventus acaba de proclamarse campeona de Italia por séptimo curso consecutivo, los hinchas de la ‘Vecchia Signora’ tienen la Liga de Campeones como su gran obsesión.

“Nuestra esperanza es ganar la Liga de Campeones, es ahora el único objetivo que no hemos podido alcanzar” en los últimos años, recuerda Francesco, de 38 años, procedente de Pisa.

“La llegada de Ronaldo nos va a aportar cosas buenas a la Juventus. Va a ayudar a los otros a aprender cosas que solo los campeones pueden enseñar”, asegura.

A sus 33 años, Cristiano Ronaldo marcó 120 tantos en la Liga de Campeones, un récord en la competición, y ha ganado cuatro de las cinco últimas ediciones del torneo con el Real Madrid.

La Juventus, por contra, no levanta la ‘Orejona’ desde 1996, aunque alcanzó la final del torneo en 2015 y 2017.

Mario (47 años), desplazado a Turín desde Brescia, en la vecina Lombardía, se levantó a las 4h30 de la madrugada para poder ver estos primeros pasos de Cristiano como jugador del club de sus amores.

Ya pudo ver al portugués cuando en la pasada campaña el Real Madrid visitó Turín, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Entonces muchos ‘tifosi’ de la Juventus aplaudieron al jugador rival por una magistral bicicleta (chilena).

“Le aplaudí porque marcó un gol espectacular. Ahora vamos a aprovechar”, celebró Mario.

“Estuve en Cardiff en la final de 2017, cuando nos dio una bofetada (victoria 4-1 del Real Madrid sobre la Juventus, con doblete de Cristiano). Ahora nos lo tiene que devolver, con intereses”, se ilusiona.

