Una princesa africana podría protagonizar nueva película de Disney

Hollywood le sigue apostando a la inclusión, tras el rotundo éxito de ‘Pantera Negra’, cinta que tiene por protagonista a un superhéroe negro. Disney al parecer quiere rodar ahora una película protagonizada por una princesa africana.

Así lo informa el medio especializado ‘Deadline’, “Disney adquirió la historia de ‘Sadé’, una película de cuento de hadas sobre una princesa africana basada en una idea original de Ola Shokunbi y Lindsey Reed Palmer“. Hasta el momento se desconoce el nombre del director.

‘Sadé’, como reseñan diferentes medios, narraría la historia de una joven princesa que tras descubrir que tiene poderes mágicos, debe proteger a su pueblo amenazado por una poderosa y oscura fuerza. Sin embargo, aunque posee grandiosas habilidades, Sadé no estará sola, contará con la ayuda del príncipe del reino, quien se embarcará con ella en una emocionante aventura.

Hasta el momento la compañía The Walt Disney no se ha referido públicamente a la película. Sin embargo, esta no sería la primera vez que la organización le apuesta por una historia de cuentos de hadas con una princesa negra. Es de recordar que en el año 2009 se estrenó con éxito ‘La Princesa y el Sapo’, con esta cinta Disney presentó a su primera princesa de raza negra, la cual obtuvo tres candidaturas a los Premios de la Academia, una de ellas ‘Mejor Película de Animación’.

Empero, con ‘Sadé’ se presentaría la primera película ambientada en África y por ende, la mayoría de los personajes, si no su totalidad, serían africanos.

Por otro lado, ‘Pantera Negra’, filme inspirado en el superhéroe de ‘Marvel Comics’ y distribuido por los estudios de Walt Disney también significó un éxito total para la compañía. La cinta recaudó más de 1.300 millones de dólares en taquilla convirtiéndose en uno de los mejores estrenos de la historia y abriendo un debate sobre la inclusión de más personajes negros en películas de héroes.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital