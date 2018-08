Revelan nuevas imágenes del rodaje de Halloween 2018

Halloween es una de las películas más emblemáticas de los años 80, no solo por su aterradora historia, sino por la larga secuencia que ha tenido a través del tiempo hasta marcar a un asesino como un representante del género de terror.

No obstante, los fanáticos de esta historia esperan ansiosos el regreso del espeluznante personaje con una trama renovada y adaptada a la época actual, que con la ayuda del elenco original, logrará centrarse en uno de los mejores estrenos de este año.

Con David Gordon Green dirigiendo el proyecto y con Jamie Lee Curtis y Nick Castle integrando el reparto en esta nueva entrega, el proyecto de terror ofrecerá fuertes escenas de acción, encuentros y un nivel avanzado de miedo entre los espectadores.

Sin embargo, en esta oportunidad el legendario artista que le dio vida a Michael Myers durante 1978 no estará solo, pues compartirá papel con su doble de acción, James Jude Courtney, el cual estará encargado de las escenas con más presión y fuerza.

A través de redes sociales, Courtney ha sido el nuevo encargado de revelar adelantos de lo que ha sido este proceso de creación de Halloween 2018 detrás de cámara, además de mostrar algunos momentos junto a sus compañeros de set.

En las imágenes compartidas en Twitter se puede observar al artista luciendo el distinguido overol, sin la máscara representativa y con las manos untadas de sangre, mientras abraza a la protagonista, Jamie Lee Curtis quien retoma su papel de Laurie Strode.

What an honor to work with this iconic, magnificent, powerful woman! pic.twitter.com/b3whN3vkwu

— James Jude Courtney (@jamesjcourtney) 7 de agosto de 2018