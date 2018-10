¿Qué pasó con Valkiria después de ‘Avengers: Infinity War’?

A través de una publicación en Twitter un fan del universo de Marvel le preguntó a Thompson si Valkiria se había desintegrado junto a los otros héroes que desaparecieron al final de Infinity War. Thompson de manera ingeniosa señaló que la guerrera no ha desaparecido e indicó que “está viva y prosperando”.

Con esta respuesta Tessa Thompson ha alimentado los rumores sobre la posibilidad de que su personaje aparezca en Avengers 4.

No, she’s in one piece and THRIVING 🤺 https://t.co/AUuyAMoCbf

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 29 de septiembre de 2018