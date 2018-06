¿Qué fue de Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’?

Uno de los grandes clásicos del cine de terror es sin duda ‘El Exorcista’ (1973), filme dirigido por el ‘oscarizado’ cineasta William Friedkin y protagonizado por una adolescente Linda Blair. Basado en la novela homónima del escritor estadounidense William Peter Blatty, quién además ejerció de guionista en la película, adaptando así su propia obra maestra al cine.

La película recibió diez veces nominaciones a los Premios de la Academia del año 1974, incluyendo las categorías de ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actriz’, ‘Mejor Director’, ‘Mejor Actriz de Reparto’ (Linda Blair) y ganando las de ‘Mejor Guión Adaptado’ y ‘Mejor Sonido’.

El panorama pintaba magnífico para Linda, que tras su gran salto a la fama a la corta edad de 14 años no podía esperar otra cosa que no fuera una carrera exitosa. Lástima que no fue así, pues ‘El Exorcista’, la película que la lanzó al estrellato, le sirvió de bendición y maldición al mismo tiempo.

Por un lado, la joven actriz entró pisando fuerte en la industria gracias a su interpretación de ‘Regan MacNeil’. La niña endemoniada la hizo merecedora de un Globo de Oro por ‘Mejor Actriz de Reparto’ y candidata a un premio Óscar en la misma categoría. Sin embargo, la felicidad poco le duró cuando los fanáticos religiosos y uno que otro traumatizado empezaron a tacharla de ‘maldita’ y señalando la película como un culto a Satanás.

Las personas la veían con miedo en la calle e incluso, de acuerdo con el portal especializado Sensacine, la actriz recibió amenazas de muerte. Esto llevó a que la Warner Bros, productora de la película, contratara a varios miembros de seguridad que velaran por el bienestar de Linda y su familia durante los meses de promoción de ‘El Exorcista’.

Pese a todo, Linda no paró de trabajar. Posteriormente actuó en películas como Nacida Inocente (1974), teniendo el papel protagónico; Aeropuerto 75 (1974), ‘Sarah T. – Portrait of a Teenage Alcoholic’ (1975), entre otras. Ninguna de estas películas pudo igualar el éxito de ‘El Exorcista’.

Básicamente el principio del fin llegó en 1977, cuando Linda Blair con 18 años de edad fue detenida por tráfico de drogas, recibiendo una condena de tres años en libertad condicional. Como parte de su rehabilitación, la actriz debió participar en varias campañas antidrogas.

En ese mismo año, decidió intentar regresar al cine de terror con ‘Exorcista II: el hereje’, una secuela del éxito que la había posicionado como una de las actrices más prometedoras del momento. Retomando su papel de ‘Regan MacNeil’, Linda fracasó en esta oportunidad. El filme fue sacrificado por el público y la crítica.

Aún así, Linda continuó en pie tratando de resurgir de sus cenizas, continuó desarrollando su carrera principalmente en televisión, pero nada le regresó el éxito obtenido en sus primeros años. Pasó de ser una de las actrices más prometedoras a estar nominada varias veces a los Premios Golden Raspberry, mejor conocidos como ‘Razzies’ o los ‘Anti-Oscars’.

Casi diez años después de estar nominada a los Globos de Oro y Premios Óscar, Linda recibió nominaciones a ‘Peor Actriz’ por la película ‘Hell Night’ (1982), estuvo nominada en la misma categoría dos años después por ‘Chained Heat’ (1984), un año más tarde, en 1985 recibió el reconocimiento especial al ‘Peor logro de carrera’. Su carrera prácticamente había terminado.

Se destaca también que en 1983 posó desnuda para la revista ‘Playboy’. Ya que el cine de terror con ‘El Exorcista’ no le cosechó más frutos, decidió mofarse del filme que la lanzó a la fama con la película parodia ‘¿Y Dónde Está el Exorcista?’ (1990). Luego tuvo una breve participación como reportera en la película ‘Scream’ (1996).

Poco a poco redujo sus participaciones tanto en cine como en televisión. Según La Vanguardia, actualmente disfruta de la equitación y su desempeño le ha valido varios trofeos. Es vegana y esto la llevó a escribir un libro de recetas titulado: ‘Going Vegan’. Su amor por los animales y su sueño frustrado de convertirse en veterinaria la hicieron crear la fundación ‘Linda Blair WorldHeart Foundation’, para cuidar de animales abandonados.

