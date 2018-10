¿Mark Ruffalo reveló el título final de ‘Avengers 4’?

Durante meses el título oficial de ‘Avengers 4’ ha sido el tema de conversación de los cientos de fanáticos de estos héroes de Marvel. Varios han sido los nombres que se han especulado, sin embargo, ninguno ha sido confirmado aún.

Es de recordar que a finales del mes de agosto los Hermanos Russo, directores de la película, dieron mucho de que hablar después de que publicaran un video que recopila varias escenas de la más reciente entrega de la franquicia, y el cual titularon como ‘Avengers: Infinity War- Sacrifice’, para muchos internautas, este sería el título de ‘Avengers 4’.

Sin embargo, recientemente Mark Ruffalo, quien interpreta a ‘Hulk’ volvió a mover las fichas. En medio de una entrevista con Jimmy Fallon, el actor fue interrogado directamente sobre el título oficial de la cuarta entrega, a lo que respondió “creo que podría decirte eso… El título de la siguiente película de Avengers es…”, justo en ese momento su boca es censurada con un rectángulo negro. Por supuesto, el actor aún no está autorizado para revelar este dato.

Sin embargo, algunos medios sugieren que de acuerdo con los movimientos faciales de Ruffalo, el título correspondería a ‘Annihilation‘, lo que no suena del todo descabellado, pues así se llama un crossover de cómics que reúne historias de diferentes personajes del universo Marvel, algunos de ellos pertenecen a ‘Avengers’. Empero, todo se resume solo en especulaciones.

Después de esta entrevista, Mark le escribió un mensaje a Jimmy Fallon en su cuenta de Twitter, “confío en que cortarás la parte de mi spoiler en el show de esta noche. Eso fue “extraoficial”. Por favor, no me metas en problemas con Marvel otra vez”.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 5 de octubre de 2018