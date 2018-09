Mark Ruffalo habla del desenlace de Avengers 4

‘Avengers: Infinity War’ se ha convertido en todo un fenómeno. La película de Marvel Studios ha significado uno de los mejores estrenos del año y sus seguidores reclaman una continuación lo más pronto posible, algo que en lo que los Hermanos Russo, directores de la cinta, y los productores todavía están trabajando.

Aunque en internet circulan mil teorías respecto del rumbo que tomará la historia, lo cierto es que los Hermanos Russo manifestaron hace unos meses en entrevista con Cinemablend que, aunque “hay un hilo narrativo que conecta a ‘Avengers: Infinity War’ con ‘Avengers 4’, también hay una independencia entre ambas historias”, y hasta el momento, según Mark Ruffalo, encargado de interpretar al gran ‘Hulk’, los directores ni siquiera tienen claro el final.

Entrevistado por el medio The Marvelists, el actor estadounidense confirmó que aún están rodando ‘Avengers 4’, pese a que se tenía pensado que el elenco ya había terminado el rodaje de este filme en 2017, sin embargo, al parecer todavía faltan algunos retoques creativos por hacer.

