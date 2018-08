Margot Robbie pone esta condición para salir desnuda en una película

Margot Robbie se convirtió en uno de los emblemas más grandes del cine en la actualidad, pues su trabajo, su desempeño ante la cámara y las personificaciones que realiza, la convierten en una de las grandes estrellas de las cintas que protagoniza.

Este es el caso de varias cintas en las que ha participado, donde ha encontrado la interpretación ideal para cada personaje al que le da vida. Entre sus proyectos más sobresalientes se destaca:‘Yo, Tonya’, ‘Escuadrón Suicida’, ‘Z for Zachariah’, ‘El Lobo de Wall Street’, entre otros.

Su crecimiento actoral se ha visto reflejado en cada uno de los proyectos que toma en la industria del cine, ya que la diversidad de papeles la han convertido en una de las actrices más importantes de Hollywood en esta época.

Al encarnar a personajes como Harley Quinn en el Universo DC y a Naomi en ‘El Lobo de Wall Street’, la artista se ha tenido que enfrentar a escenas con sus compañeros donde aparece con poca ropa y en algunas ocasiones luciendo prendas bastantes sugestivas. Sin embargo, en una entrevista realizada por un medio internacional, la actriz fue cuestionada acerca de una posible aparición sin ninguna prenda.

“Si lo veo en un personaje que lo usa como arma, como herramienta o lo hace intencionalmente”, afirmó Robbie explicando cuál sería el parámetro que manejaría para realizar esta clase de desnudos.

“Como en ‘El Lobo de Wall Street’, lleva un vestido corto por una razón. Sabe que es su moneda, que se va a salir con la suya. Es empoderador. Pero cuando se una de una manera que no existe esa conciencia, parece que se están aprovechando”, sostuvo la intérprete.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por CinemaBlend, la actriz aseguró que al inicio de su carrera, tenía miedo de dar su opinión, pero esto se transformó con el paso del tiempo y de la experiencia que adquirió.

“Tengo mi opinión y estoy lista para hacerme oír. Al principio, para ser sincera, estás tan agradecida de tener un trabajo que no quieres tener problemas”, expresó la artista.

Es importante destacar que Margot Robbie se apasionó demasiado con el proyecto de ‘Yo, Tonya’ que llegó a convertirse en la productora de la misma cinta que protagonizó.

La australiana se encuentra trabajando en la personificación de Sharon Tate, la fallecida actriz de Hollywood en el filme ‘Once Upon a Time in Hollywood’, además de revivir su papel de Harley Quinn en la secuela de ‘Escuadrón Suicida’ y en el proyecto ‘Birds of Prey’.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital