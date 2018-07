Los actores que rechazaron protagonizar el famoso romance gay de ‘Brokeback Mountain’

La película ‘Brokeback Mountain’, del director taiwanés Ang Lee, fue una de las más revolucionarias por tratar tan explícitamente el tema de la homosexualidad.

Si bien la cinta de 2005 fue protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, fueron varios los actores convocados antes que ellos para estar en la exitosa producción.

Según reveló Gus Van Sant, quien inicialmente asumió el rol de director de la cinta, ninguna de las estrellas de Hollywood que tenían en mente quisieron participar.

“Nadie quería hacerlo, estaba trabajando en ello y siempre sentí la necesidad de contar con un reparto muy fuerte, de gente famosa y solvente. Pero parecía imposible llevarlo a cabo. Pregunté a las estrellas más deslumbrantes del momento: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Matt Damon, Ryan Phillippe. Todos me dijeron que no“, reveló el cineasta a IndieWire.

La negativa de estos actores, entre otros inconvenientes, llevó a Van Sant a dejar la cinta, para luego darle su puesto a Ang Lee.

El director confesó que lo que debería haber hecho era “contratar actores desconocidos” sin importar quiénes fueran los principales y dejar las dudas sobre el proyecto.

“El caso es que no estaba preparado para hacerlo, no estoy seguro de por qué exactamente. Es posible que esos contratiempos me pasaran factura, pero también había algo que me llevaba a pensar que no estaba haciendo lo correcto. Había algo raro en mí“, aseguró.

‘Brokeback Mountain’, que mostraba el romance secreto entre dos vaqueros, se convirtió en una de las películas LGBTI más transgresoras de la historia. Su trama la llevó a obtener ocho nominaciones al Óscar, de las cuales consiguió tres premios en las categorías de Mejor Director, Mejor Música Original y Mejor Guion Adaptado.

En la actualidad, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt se encuentran en las grabaciones de la película de Quentin Tarantino ‘Once Upon a Time in Hollywood’, inspirada en la secta criminal liderada por Charles Manson. Se tiene previsto su estreno en agosto de 2019.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital