Los 5 directores de Hollywood con más dinero

Qué sería de las grandes producciones de Hollywood sin sus directores y equipos de producción. Ellos, al final, son los encargados de que sus películas salgan a la perfección y se conviertan en las más taquilleras del cine.

Varios son los directores de cine que se han posicionado en el mundo y sin duda la industria cinematográfica ya cuenta con algunos icónicos que son un referente para los nuevos creadores y que ya tienen una fanaticada que sigue cada una de sus cintas.

Sus ganancias se traducen en millones de dólares, que los posicionan no solo como los mejor pagados de la industria sino también como los más apetecidos.

Estos son los 5 con mejores ganancias de todos los tiempos, según cifras de Business Insider:

5. James Cameron

Este director canadiense ha logrado conseguir más de 1.900 millones de dólares. Su cinta más taquillera es ‘Avatar’.

4. Robert Zemeckis

‘Forrest Gump’ es la cinta con la que ha logrado más ganancias (423.3 millones de dólares). Esta película está incluida entre las que ha dirigido en su carrera y con las que ha conseguido un total de 2.091 millones de dólares.

3. Peter Jackson

Su cinta más taquillera fue ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’, que consiguió 377.8 millones de dólares de ganancias. En total, Peter Jackson ha ganado durante su carrera más de 2.100 millones de dólares.

2. Michael Bay

El famoso director de películas como ‘Armageddon’ y ‘Pearl Harbor’ tenía para el 2017 una ganancia total de 2.325 millones de dólares, con su película ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ como la de mayor recaudación con 402.1 millones de dólares.

1. Steven Spierlberg

‘Jurassic Park’ y ‘Jaws’ lo hicieron muy reconocido, pero sin duda la película que catapultó su carrera fue ‘E.T.’, con la que consiguió más de 435.1 millones de dólares. Sus películas y ganancia total de 4.445 millones de dólares lo posicionan como el director con mayores ingresos de todos los tiempos.

Si bien estos nombrados directores han marcado la historia, otros en la lista se van posicionando cada vez más. En 2016, según Forbes, los que más ganaron fueron Tim Miller (‘Deadpool’); Zack Snyder (‘Batman v Superman: Dawn of justice’); Jon Favreau (‘The jungle book’), David Yates (‘Fantastic beasts and where to find them’) y Joe y Anthony Russo, quienes lograron con ‘Captain America: Civil War’ más de 1.000 millones de dólares.

Su gran éxito no solo se debe a su ya reconocido nombre, sino a toda su preparación y conocimiento en el mundo cinematográfico. Estos aclamados directores se han preparado por años para perfeccionar sus habilidades, técnicas y visiones profesionales en el mundo de la gran pantalla, así como para rodearse de los mejores para llevar a cabo sus películas.

