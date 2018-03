Atentos amantes a la magia y a las películas de Harry Potter, pues se ha revelado el primer trailer por parte de ‘Animales Fantásticos – Los Crímenes de Grindelwald’ que asegura, tener a todos los amantes y lectores de los libros de J.K. Rowling muy expectantes y ansiosos por su llegada.

Todo trata sobre Newt Scamander quién viajará en París con la intención de parar los pies a Gellert Grindelwald, el mayor villano que el mundo de brujas y magos hubiera conocido hasta el mismísimo Voldemort.

En la piel del archienemigo repetirá un Johny Depp al que vimos brevemente en la primera entrega y que cuya inclusión en el reparto ha acarreado una notable polémica. Más allá, la gran novedad del film reside en la presencia de un joven Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law. A los ya mencionados y los conocidos Katherine Waterston, Dan Fogler y Ezra Miller del reparto se unen intérpretes como Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim y Jessica Williams.

Lo más raro de todo es que este trailer empieza con la primera página del libro de ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, con las profundas palabras del primer capítulo, “El Niño Que Vivió”. ¿Será que nos revelarán algún secreto?

Get your #WandsReady. The Wizarding World journey continues with #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald Teaser Trailer on Tuesday, March 13. https://t.co/V7CDXAvHmv pic.twitter.com/1ahcSS12zj

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 12 de marzo de 2018