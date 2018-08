Joaquin Phoenix adelgaza notoriamente para su papel del ‘Joker’

Ad portas de comenzar el rodaje de la película ‘Joker’, Joaquin Phoenix ya está más que preparado para interpretar al desquiciado payaso. Recientemente el actor fue fotografiado en la ciudad de Nueva York y algo en su aspecto llamó la atención de los paparazzi, había bajado notoriamente de peso.

Las imágenes capturadas por las cámaras de Just Jared dan muestra del drástico cambio, ahora sus pómulos se ven bastante marcados y ya no tiene la barba que lucía a principio de año. También se ha dejado crecer un poco más el cabello. Todo parece indicar que Phoenix se ha tomado muy en serio su interpretación como uno de los peores villanos del universo de DC Cómics.

Joaquin Phoenix is about to begin production on his Joker origin movie and he’s noticeably thinner – see the new pics https://t.co/cIOM4jqpUw

— JustJared.com (@JustJared) 30 de agosto de 2018