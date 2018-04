Imágenes de Nicolas Cage grabando su nueva película en Bogotá 

El actor estadounidense Nicolas Cage está en Bogotá rodando su próxima película ‘Running With the Devil‘.

La visita de la estrella de Hollywood quedó confirmada con un mensaje del alcalde Enrique Peñalosa, que destacó la presencia del actor, que se da gracias a la ley del cine, lo que ha hecho a la capital colombiana “cada vez más atractiva como locación para rodajes de cine internacional”.

‘Running With The Devil‘ es dirigida por Jason Cabell y su argumento gira entorno a su experiencia personal trabajando con la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) para descubrir las rutas de los cargamentos de cocaína.

De igual forma, el mandatario local felicitó a las productoras que hacen que esto sea posible y resaltó que “en menos de un año dos producciones de Hollywood han venido a rodar escenas de sus películas”.

Referencia que corresponde a la visita a la ciudad del director Peter Berg con el rodaje de ‘Mile 22’, un filme de acción protagonizado por Mark Wahlberg, Ronda Rousey e Iko Uwais.

La Ley del Cine promueve “el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y, a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria cinematográfica”.

La llegada de Nicolas Cage al país tomó por sorpresa a varios de sus seguidores y algunos funcionarios de migración, que no desaprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con el actor.

