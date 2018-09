¿Henry Cavill ya no será más Superman?

Henry Cavill, que ha interpretado a Superman en tres películas para el estudio Warner Bros., no volverá a interpretar al hombre de acero, informó la revista especializada The Hollywood Reporter.

Fuentes consultadas por la publicación aseguran que el actor ha colgado la capa definitivamente tras aparecer en ‘Man of Steel’ (2013), ‘Batman v. Superman’ (2016) y ‘Justice League’ (2017), supuestamente la decisión se habría tomado por un problema en el contrato.

El estudio intentó recientemente contar con Cavill para una pequeña aparición en ‘Shazam!’, un título del universo cinematográfico basado en los cómics de DC, de estreno en abril del próximo año, pero las negociaciones entre los representantes del intérprete y el estudio no llegaron a buen puerto. Esa gestión, aparentemente, habría llevado a Warner Bros. a no contar más con el actor para interpretar al personaje.

La atención de Warner Bros. reside ahora mismo en la película sobre ‘Supergirl’, que contará los orígenes de la superheroína. Según las fuentes de la revista, el estudio no tiene previsto crear otra película centrada en Superman hasta dentro de varios años.

“Superman es como James Bond, y tras un periodo de tiempo hay que buscar nuevos actores”, indicó una fuente del estudio a la publicación.

Sin embargo, un par de horas después de que estallara la noticia, Warner Bros emitió un comunicado en el que asegura: “Si bien no se han tomado decisiones con respecto a las próximas películas de Superman, siempre hemos tenido un gran respeto y una excelente relación con Henry Cavill, y eso no ha cambiado”.

Por otro lado, Dany Garcia, mánager de Henry Cavill, anunció por medio de sus redes sociales que, “estén tranquilos, la capa todavía está en su armario. Warner Bros ha sido y continúa siendo nuestro socio a medida que evoluciona el Universo DC”.

Be peaceful, the cape is still in his closet. @wbpictures has been and continues to be our partners as they evolve the DC Universe. Anticipate a WB statement later today.

— Dany Garcia (@DanyGarciaCo) 12 de septiembre de 2018