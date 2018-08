Fichaje de Ruby Rose como Batwoman generó polémica

Ruby Rose es uno de los nuevos rostros que ha tomado fuerza en la industria gracias a su personaje en el famoso proyecto ‘Orange is the new black’, además de participar en otras producciones como ‘Resident Evil’ o ‘The Meg’, donde mostró su talento en distintos géneros.

Días atrás, los medios internacionales anunciaron de forma oficial que el proyecto de Batwoman daría inicio a su rodaje y con ello ya se habría elegido a la encargada de darle vida a la heroína. De acuerdo a lo que anunciaron, Rose sería el fichaje más fuerte para quedarse con el papel.

Sin embargo, para los fanáticos de los cómics esta noticia no fue del todo positiva, ya que consideraban que la actriz no encajaba con las características de la heroína. Ante esto, las críticas y comentarios negativos llegaron a cuestionar la decisión tomada por The CW y a atacar a la artista por redes sociales.

Las opiniones malintencionadas de algunos seguidores, llevaron a Rose a cerrar su cuenta de Twitter luego de visualizarse un fuerte acoso en su contra por su sexualidad. No obstante, minutos antes de eliminar su perfil de la plataforma digital, la joven realizó un trino preguntando cuál era la verdadera razón de estos ataques.

“¿Pero de dónde viene el comentario ‘Ruby no es lesbiana, por lo tanto, no puede ser Batwoman’? Tiene que ser lo más ridículamente divertido que he leído nunca”, afirmó Ruby Rose en su cuenta oficial de Twitter.

“¿Salí del armario a los 12 años? Y, Los últimos cinco años, he tenido que enfrentarme al ‘Ella es demasiado gay’. ¿Cómo le pudieron dar la vuelta así? Yo no he cambiado”, añadió respecto a los cuestionamientos con respecto a su sexualidad.

En sus redes sociales, la actriz confirmó su participación en la cinta y aseguró que se encontraba completamente feliz de que el papel fuese lesbiana, ya que era algo que había querido desde su infancia.

“Es un sueño de la infancia. Es algo que habría matado por ver en televisión cuando era una joven miembro de la comunidad LGBT que nunca se ha sentido representada en televisión, que se ha sentido sola y diferente”, aseguró la intérprete.

Por su parte, el co-creador de la heroína, Greg Rucka, declaró lo feliz que se sentía al ver que la actriz era la elegida para darle vida a Batwoman, ya que con su talento llenaba las características del personaje.

“No es que alguien me haya preguntado o que importe, pero me gusta mucho Ruby Rose. Su Kate se reducirá a lo que hagan los guionistas”, sostuvo Rucka.

Ruby Rose se une al grupo de celebridades que deciden cerrar su cuenta de Twitter tras recibir constantes ataques y críticas por parte de seguidores y usuarios, el cual se convierte en un fuerte acoso.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital