Estrenan el tráiler más revelador de ‘Bohemian Rhapsody’

20th Century Fox estrenó el tráiler más revelador de ‘Bohemian Rhapsody’, película inspirada en la obra musical de una de las bandas más importantes y exitosas de la historia del Rock: Queen, y por supuesto, en su líder, el insuperable Freddie Mercury.

“Bohemian Rhapsody es una rotunda y sonora celebración a Queen, a su música y a su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos las tradiciones para convertirse en uno de los ‘showmans’ más queridos del mundo”, dicta la descripción del estudio y distribuidor estadounidense.

La cinta retrata entonces, el inicio de la banda y su posterior ascenso hacia la cima de la música dejando a su paso icónicas canciones como la que le da título a la cinta, además de ‘Another One Bites the Dust’, ‘We will rock you’, ‘We Are The Champions’, entre otras.

Este segundo adelanto revela también algo que los seguidores de ‘Queen’ reclamaron en la entrega del primer tráiler: la homosexualidad de Mercury. En ese momento, algunas personas acusaron a los productores de la cinta de “ocultar la orientación sexual” del roquero, sin embargo, para esta oportunidad varias imágenes dejaron muy en claro las preferencias sexuales del cantante británico.

Del mismo modo se muestra ” su estilo de vida fuera de control y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Veremos cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia”.

La cinta está dirigida por Dexter Fletcher después de la renuncia de Bryan Singer al cargo. El elenco está conformado por Rami Malek como Freddie, Ben Hardy como Roger Taylor, el baterista, Joseph Mazzello encarnará al bajista John Deacon y Gwilym Lee dará vida a Brian May, el guitarrista principal de Queen.

‘Bohemian Rhapsody’ llegará a las salas de cine el 2 de noviembre de este año.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital