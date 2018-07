Esta será la fecha de estreno del tráiler de ‘Aquaman’

‘Aquaman’, la película de DC Cómics es uno de los lanzamientos más esperados de este año. Sin embargo, James Wan, director del filme ha tenido en vilo a sus fanáticos con el tráiler, del cual hasta el momento no se ha visto ni una sola escena.

En marzo de este año, Wan dijo que las razones por las cuales no había estrenado el tráiler se debían a que “no estoy listo para compartirlo. ¡Esta película está llena de efectos especiales y el proceso es tan lento y laborioso como una babosa de mar! Sí, incluso los disparos de los tráilers tardan una eternidad en hacerse y me niego a publicar algo que pueda interpretarse como insatisfactorio”.

Sin embargo, un par de meses después compartió por medio de sus redes sociales que el primer adelanto del héroe marino estaba “muy cerca”.

Ahora, para alegría de todos los seguidores del ‘rey de los siete mares’, el tráiler de la película debutará en la Comic -Con de San Diego, que se realizará entre el 19 y 22 de julio.

Comic-Con will be insane!! This is the new glyph/logo. Freshly smuggled out of Atlantis! (stolen off King Orm’s belt buckle) pic.twitter.com/NLmIXUaXEM

— James Wan (@creepypuppet) 15 de junio de 2018