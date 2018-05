Elle Fanning comparte fotos de las grabaciones de ‘Maléfica 2’ 

Ya se inició el rodaje de la segunda entrega de ‘Maléfica‘, cinta de Disney protagonizada por Angelina Jolie y Elle Fannig.

Fue Disney a través de sus redes sociales quien confirmó el rodaje de ‘Maléfica 2‘, que contará esta vez con las actuaciones de Michelle Pfeiffer, Harris Dickinson, Chitwetel Ejiofor, Ed Skrein y Robert Lindsay.

“Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer están en producción“, compartió Disney junto a una fotografía alusiva a la cinta.

#Maleficent2, starring Angelina Jolie, Elle Fanning, and Michelle Pfeiffer, is now in production. pic.twitter.com/lQqMT7xPTQ

— Disney (@Disney) 29 de mayo de 2018