Disney suspende temporalmente el rodaje de ‘Guardianes de la Galaxia 3’

Esta es una mala noticia para todos los seguidores de ‘Guardianes de la Galaxia’. Disney ha decidido suspender temporalmente su producción y por lo pronto todo quedó ‘en veremos’, según informa The Hollywood Reporter.

La compañía tomó esta decisión debido a que la tercera entrega de la saga se ha quedado sin quién la dirija, puesto que en julio pasado, la misma empresa despidió a James Gunn, director de las dos primeras películas, y quien también estaba dirigiendo la tercera parte.

La razón de su inesperado despido tuvo que ver con unos polémicos ‘tuits’ publicados entre los años 2009 y 2012, en los que el cineasta se burlaba de temas tan delicados como las violaciones y la pedofilia. Aunque los mensajes fueron borrados de su cuenta de Twitter, algunos medios rescataron ‘tuits’ como este: “Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. Shhh!”.

Al respecto, James Gunn aseguró que solía hacer “chistes tontos” sobre cualquier tema, algo que lamenta el día de hoy como “errores desafortunados con el ánimo de ser provocador. He lamentado desde entonces estas palabras no solo porque eran estúpidas y para nada divertidas, sino porque no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo”, reseña La Vanguardia.

En el mismo comunicado, Gunn aceptó su despido de Disney expresando que, “entiendo y acepto las decisiones empresariales adoptadas. Incluso muchos años después, asumo toda la responsabilidad por la manera en que me comporté entonces”.

Una vez estalló el escándalo, varios actores que conforman el elenco de ‘Guardianes de la Galaxia’ como Chris Pratt y Zoe Saldana, entre otros, firmaron una carta abierta solicitando continuar las grabaciones con el mismo guión que James Gunn había firmado, de lo contrario, abandonarían la producción. Sin embargo, todo parece indicar que a Disney poco le importa la amenaza de los actores.

El inicio del rodaje de ‘Guardianes de la Galaxia 3’ estaba planeado para principios de 2019, y su estreno para el 2020. Solo queda esperar a que Disney, como ya manifestaron, encuentre el director adecuado.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital