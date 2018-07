Director de ‘Venom’ revela nuevos detalles de la película

La Comic-Con de San Diego celebrada el pasado fin de semana nos ha inundado con información sobre los estrenos más esperados de este año. Por fin salieron a la luz los primeros adelantos de cintas como ‘Aquaman’ y ‘Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald’, ‘Glass’, entre otras. De igual modo, varios fueron los directores que dieron diferentes entrevistas respecto sus filmes, entregando uno que otro detalle sobre la trama y los personajes, es el caso de Ruben Fleischer, director de ‘Venom’.

La película, que estará protagonizada por Tom Hardy narrará cómo ‘Eddie Brock’, un talentoso y respetado periodista decide investigar un laboratorio llamado ‘Fundación Vida’, en el que supuestamente utilizan seres humanos para usarlos como objetos de experimento con un simbionte negro.

Tras visitar el laboratorio de forma clandestina, Eddie se infecta y advierte enseguida que hay algo dentro de él, una presencia maligna que lo llevará a convertirse en ‘Venom’, conocido como uno de los peores enemigos de ‘Spider-Man’.

Durante su entrevista en la Comic-Con de San Diego, Fleischer reveló importantes detalles de la película empezando por explicar la ausencia de la araña blanca en el pecho de ‘Venom’, este símbolo ha estado presente en el vestuario del personaje de los cómics por tres décadas y ahora en la película, simplemente no está.

En entrevista con el medio IGN, Fleischer comentó al respecto, “Nuestro personaje no se origina en Spider-Man, por lo que no tiene sentido poner una araña en su pecho (..,) sin embargo, hay mucho blanco y quisimos darle un patrón distintivo (…) Si tienes un personaje completamente negro, especialmente en escenas nocturnas desaparece, cómo no podíamos usar el símbolo de Spider-Man, queríamos darle otro elemento gráfico, y esas venas que hacen formas en su pecho se nos hizo un concepto genial”.

Esto quiere decir que el origen del personaje en la película se desligará de la historia original en los cómics. En estos, Brock es un destacado periodista dedicado a escribir sobre crímenes, especialmente sobre el asesino en serie apodado el ‘Comepecados’. Un día fue contactado por un hombre que aseguraba ser el temido criminal, desde entonces se convirtió en la fuente principal de sus artículos.

Sin embargo, la policía presiona a Eddie para que revele la identidad de aquel hombre, a lo que finalmente accede, es así como ‘Spider-Man’ termina por capturar al verdadero delincuente. Inmediatamente su vida profesional se estanca y solo encuentra un culpable: ‘Spider-Man’. Tras acumular un enorme odio hacia el superhéroe, Brock opta por quitarse la vida, empero, el malvado simbionte aparece justo en el momento indicado para aprovecharse del estado anímico del reportero y apoderarse de él.