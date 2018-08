Director de ‘Star Wars: Episodio IX’ revela primera imagen de la película

Star Wars es una de las franquicias más famosas del género ficción a nivel mundial desde hace años, pues sus actores y su historia se robaron la atención de millones de personas que la han seguido desde el inicio.

Ahora, tras un inesperado resultado con el filme de ‘Han Solo’, los estudios Lucasfilm le apuntan a una nueva propuesta para darle continuidad a los guerreros que quedan para luchar contra la fuerza del mal que busca acabar con el universo.

En redes sociales ha quedado registrado el comienzo del rodaje de la nueva entrega ‘Star Wars: Episodio IX’, la cual está dirigida por J.J. Abrams, quien nunca ha sido un usuario muy activo de este medio de comunicación.

Sin embargo, una gran sorpresa se han llevado los seguidores de la saga, pues el director ha sido el encargado de revelar el primer adelanto de la película en su cuenta oficial de Twitter.

Este primer vistazo lo ha hecho a través de una imagen del set de rodaje, donde ha anunciado oficialmente el comienzo de la realización de este proyecto y donde ha aprovechado para enviar un emotivo mensaje a la fallecida actriz, Carrie Fisher.

Bittersweet starting this next chapter without Carrie, but thanks to an extraordinary cast and crew, we are ready to go. Grateful for @rianjohnson and special thanks to George Lucas for creating this incredible world and beginning a story of which we are lucky to be a part. #IX pic.twitter.com/FOfnGwVut5

— JJ Abrams (@jjabrams) 1 de agosto de 2018